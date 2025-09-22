Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Oberalpfen: Brennender Linienbus - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 17:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Linienbus in Brand. Dieser befuhr zuvor die B500 bergwärts als Verkehrsteilnehmer und Fahrgäste etwa auf Höhe der Abzweigung Oberalpfen Rauch aus dem Motorraum feststellten. Alle 14 Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen. Der Busfahrer wurde beim Versuch den Brand zu löschen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Abteilungen aus verschiedenen Gemeinden mit insgesamt zehn Einsatzfahrzeuge und über 60 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde eine Spezialfirma zur Reinigung der Einsatzstelle angefordert. Der Sachschaden am Bus dürfte über 150.000 Euro betragen, die Höhe der Bergungs- und Reinigungskosten können noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

