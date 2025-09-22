PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Unbekannter Täter auf Damenfahrrad geht mehrere Passanten auf dem Dreisamuferweg an - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person soll am vergangenen Samstagmorgen, gegen 10:00 Uhr, mehrere Passanten auf dem Fußweg des Dreisamufers körperlich angegangen haben.

Der Mann soll mit einem alten Damenfahrrad unterwegs gewesen sein und habe ohne Grund mehrere Passanten beleidigt. Außerdem soll er die Fußgänger mittels eines Hockeyschlägers und einem Schraubendreher bedroht haben. Eine Fußgängerin solle zudem aufgrund einer Frontalkollision leicht verletzt worden sein.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann handeln. Er soll kurze schwarze Haare, dunkle Augen und eine schmale Statur gehabt haben. Er sei mit einer hellen Jeans und einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Des Weiteren solle der Mann einen leuchtorangenen Rucksack bzw. eine Hockeytasche mit sich getragen haben. Außerdem soll er gebrochenes Englisch gesprochen haben.

Hinweise zum Sachverhalt und zu dem Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr entgegen: 0761/882-4221.

nw

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle

Nadja Willmann
Tel.: 07621/882-1027

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

