Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Täterfestnahme nach Rollerdiebstahl

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 15:00 Uhr meldete ein Anrufer, dass soeben zwei Jugendliche mit seinem gestohlenen Roller an ihm vorbeigefahren seien. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte im näheren Umfeld ein weiterer, ebenfalls als gestohlen gemeldeter Roller festgestellt und sichergestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Roller, welcher mit zwei Jugendlichen, auf welche die Beschreibung passte, besetzt war, in der Freiburger Straße in Lörrach festgestellt und verfolgt werden. Nachdem die beiden Tatverdächtigen vom Roller abstiegen und zu Fuß flüchteten, konnten beide durch Einsatzkräfte eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei minderjährige deutsche Staatsangehörige, die nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sind. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und prüft nun Zusammenhänge mit weiteren Straftaten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

