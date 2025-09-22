Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Unbekannte flüchten von Baustelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 21.09.2025, gegen 2:15 Uhr, haben Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes drei unbekannte Personen auf dem Baustellengelände der Freiburger Universität am Platz der Alten Synagoge in der Freiburger Innenstadt festgestellt.

Die drei Unbekannten, darunter wohl eine Frau, sollen daraufhin fußläufig die Flucht über die Niemensstraße in Richtung Bertoldsbrunnen ergriffen haben.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

- zwei männliche, eine weibliche Person, - zwischen 20 und 30 Jahren alt, - helle Haut mit hellen Haaren, - zwei Personen trugen jeweils einen Rucksack.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob Baustelleneigentum entwendet oder anderweitige Straftatbestände erfüllt wurden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht und/ oder Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell