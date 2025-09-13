PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35-jähriger Radfahrer in Pölchow nach Unfall schwer verletzt

Rostock (ots)

Bei einem Unfall in Pölchow am Freitag gegen 17 Uhr zwischen einem 
PKW und einem Radfahrer wurde ein 35-jähriger Radfahrer schwer und 
eine 41-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt.

Der Radfahrer befuhr einen Radweg und wollte am Ende des Radweges die
Straße überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen beachtete der 
Radfahrer beim Überqueren der Straße nicht den Fahrzeugverkehr, so 
dass die Fahrzeugführerin bremsen und ausweichen musste. Trotz 
Ausweichmanöver kam es dennoch zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer 
wurde hierbei schwer verletzt und die Fahrzeugführerin leicht 
verletzt. Beide Personen wurden mit RTWs in Krankenhäuser verbracht. 
Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- EUR.


Gordon Tiesler

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

