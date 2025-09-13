Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35-jähriger Radfahrer in Pölchow nach Unfall schwer verletzt

Rostock (ots)

Bei einem Unfall in Pölchow am Freitag gegen 17 Uhr zwischen einem PKW und einem Radfahrer wurde ein 35-jähriger Radfahrer schwer und eine 41-jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr einen Radweg und wollte am Ende des Radweges die Straße überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen beachtete der Radfahrer beim Überqueren der Straße nicht den Fahrzeugverkehr, so dass die Fahrzeugführerin bremsen und ausweichen musste. Trotz Ausweichmanöver kam es dennoch zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Beide Personen wurden mit RTWs in Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- EUR. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

