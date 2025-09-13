PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Grevesmühlen am 13. September 2025

Grevesmühlen (ots)

Am heutigen Samstag begleitete die Polizei in Grevesmühlen mehrere Versammlungen, die aus polizeilicher Sicht störungsfrei verliefen.

Bereits ab 12:00 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden des CSD auf dem Grevesmühlener Marktplatz. Der Versammlungsaufzug selbst startete gegen 15:00 Uhr und führte in der Spitze mit rund 1.000 Teilnehmenden durch die Grevesmühlener Innenstadt.

Bereits ab 11:00 Uhr nahmen bis zu 380 Personen an drei solidarisierenden Versammlungen am Bahnhofsvorplatz und am Bürgerpark teil. Diese Versammlungsteilnehmenden schlossen sich zwischenzeitlich dem Versammlungsaufzug des CSD an.

Gegen 12:00 Uhr startete eine angemeldete Gegendemonstration am Bahnhof in Grevesmühlen. An diesem Versammlungsaufzug, der ebenfalls durch die Grevesmühlener Innenstadt führte, nahmen in der Spitze 350 Personen teil. Die Versammlung endete gegen 15:00 Uhr am Bahnhof.

In einigen wenigen Fällen leiteten die eingesetzten Kräfte Ermittlungsverfahren ein. So wurden mehrere Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, wegen Vermummung sowie Schutzbewaffnung, festgestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Rande des Versammlungsgeschehens wurden zudem zwei Strafverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützenden Einsatzkräften, unter anderem des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Insgesamt waren rund 280 Polizeikräfte im Einsatz.

Im Bereich der Innenstadt kam es im Tagesverlauf zu Verkehrseinschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

