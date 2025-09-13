PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 49-jährige aus Güstrow wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots)

Die seit dem 12.09.2025 gegen 11 Uhr vermisste 49-jährige Frau aus
Güstrow - siehe Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6116624 konnte 
wohlbeahlten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen
Daten.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 03:33

    POL-HRO: Größerer Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein

    Rostock (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Rostock Lütten-Klein zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Hinweisgeber teilte der Polizei gegen Mitternacht mit, dass sich eine männliche Person mit einer augenscheinlichen Schusswaffe im Bereich der Rezeption eines Gästehauses befindet. Dieser Mann schien sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden. Mehrere Funkwagenbesatzungen der Rostocker ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 01:10

    POL-HRO: 16-jähriger Krad-Fahrer bei Alleinunfall bei Neuburg lebensbedrohlich verletzt (LK NWM)

    Wismar (ots) - Gegen 18:30 Uhr ereignete sich am Freitag, 12.09.2025, auf der Landesstraße 10 zwischen dem Abzweig Gamehl und Züsow ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache kam hier der 16-jährige Fahrer eines Krades von der Fahrbahn ab und kollidierte nachfolgend zweimal mit der Schutzplanke. Dabei erlitt der 16-Jährige lebensbedrohliche ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 23:28

    POL-HRO: Diebstähle in Schweriner Pflegeeinrichtungen - Täter auf frischer Tat gestellt

    Schwerin (ots) - Am 11.09.2025 kam es in Schwerin zu mehreren Diebstählen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen - siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/lcg3y Heute konnte ein Täter auf frischer Tat festgestellt werden. Eine Pflegerin erwischte den Tatverdächtigen gegen 11:20 Uhr wie dieser aus dem Zimmer einer Bewohnerin ein Portemonnaie entwendete. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren