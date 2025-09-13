PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Größerer Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein

Rostock (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Rostock Lütten-Klein zu
einem größeren Polizeieinsatz.
Ein Hinweisgeber teilte der Polizei gegen Mitternacht mit, dass sich 
eine männliche Person mit einer augenscheinlichen Schusswaffe im 
Bereich der Rezeption eines Gästehauses befindet. Dieser Mann schien 
sich in einer psychischen Ausnahmesituation zu befinden.
Mehrere Funkwagenbesatzungen der Rostocker Polizei kamen zum Einsatz 
und sperrten den betroffenen Bereich weiträumig ab.
Über den telefonischen Kontakt der Einsatzleitstelle zum Hinweisgeber
konnte die Polizei auch immer wieder Kontakt zur männlichen Person 
aufnehmen.
Gegen 00:20 Uhr verließ die Person am Samstagmorgen das Objekt und 
konnte nach Ablegen der mitgeführten Waffe von Polizeikräften 
gesichert werden.
Bei der Überprüfung der Waffe stellte sich heraus, dass es sich um 
eine Schreckschusswaffe handelte.
Eine Atemalkoholüberprüfung beim 38-jährigen Deutschen aus dem 
Bundesland Sachsen ergab einen Wert von über 2,5 Promille.
Eine Rettungswagenbesatzung brachte im Anschluss den Mann zur 
weiteren Betreuung in eine medizinische Einrichtung.
Gegen den 38-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der
Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
