Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Motorradfahrer verletzt bei Unfall Zweirad fängt Feuer

Sprockhövel (ots)

Am Freitag kam es gegen 20.00 Uhr zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers auf der Mittelstraße in Höhe des Kreisverkehrs Engelsfeld. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt. Das Motorrad geriet in Brand. Die gegen 20.05 Uhr alarmierte Feuerwehr Sprockhövel. sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr und führte die Erstversorgung des verunfallten Fahrers bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch, die dann die Patientenversorgung übernahm. Das Motorrad wurde parallel dazu mit Feuerlöscher und C-Rohr durch einen Trupp, der unter Atemschutz vorging, gelöscht. Der Zweiradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Anschließend wurde die Straße durch eine städtische Kehrmaschine gereinigt. Im Einsatz waren bis 21.00 Uhr 25 Kräfte und 5 Fahrzeuge der Feuerwehr.

