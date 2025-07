Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feueralarm in Senioreneinrichtung

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmorgen löste gegen 11 Uhr die automatische Brandmeldeanlage in einer Senioreneinrichtung an der Hombergstraße aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Rauchmelder im Küchenbereich der Einrichtung ausgelöst hatte. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Ursächlich war ausgetretener Wasserdampf aus einem Konvektomaten, der in unmittelbarer Nähe zum installierten Rauchmelder platziert war. Da kein Brandereignis vorlag, konnte der Einsatz für die Feuerwehr abgebrochen werden.

Der Einsatz endete nach 30 Minuten. Vor Ort waren 19 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

