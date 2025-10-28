Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines E-Scooters kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am 27. Oktober (Montag) ereignete sich auf der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt. Eine 75 Jahre alte Frau führte gegen 16.45 Uhr auf dem parallel zur Roermonder Straße verlaufenden Fuß- und Radweg in Gehrichtung L 117n ihren Hund aus, als sie von hinten vom Fahrer eines E-Scooters umgefahren wurde. Die Frau stürzte in eine angrenzende Grünanlage und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs flüchtete in Fahrtrichtung Ratheim. Er war etwa 25 bis 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und trug einen braunen Overall. Wer kann Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

