PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines E-Scooters kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet
Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am 27. Oktober (Montag) ereignete sich auf der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leichte Verletzungen erlitt. Eine 75 Jahre alte Frau führte gegen 16.45 Uhr auf dem parallel zur Roermonder Straße verlaufenden Fuß- und Radweg in Gehrichtung L 117n ihren Hund aus, als sie von hinten vom Fahrer eines E-Scooters umgefahren wurde. Die Frau stürzte in eine angrenzende Grünanlage und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs flüchtete in Fahrtrichtung Ratheim. Er war etwa 25 bis 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und trug einen braunen Overall. Wer kann Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg-Schleiden: B 221 (Alkohol) - Selfkant-Tüddern: Sittarder Straße/Neustraße (BTM) - Geilenkirchen: Heinsberger Straße (BTM) - Geilenkirchen: Landstraße (BTM) - Übach-Palenberg-Übach: Friedrich-Ebert-Straße (BTM) - Übach-Palenberg-Palenberg: Alte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung / Zeugensuche

    Wegberg-Rath-Anhoven (ots) - Gegen 02.45 Uhr drangen zwei Einbrecher am Sonntagmorgen (26. Oktober) gewaltsam in das Verkaufszelt eines an der Gladbacher Straße gelegenen Baumarktes ein. Auf Grund der Auslösung eines Alarms verließen sie das Zelt vermutlich ohne Beute. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie zwei dunkel gekleidete Personen, eine davon mit dunklem Rucksack, das Gelände in unbekannte Richtung ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Kfz

    Erkelenz-Keyenberg (ots) - Am Keyenberger Markt stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag (23. Oktober), 17 Uhr, auf Freitag (24. Oktober), 07.15 Uhr, aus einem Kfz nach ersten Erkenntnissen unter anderem diverse Sportsachen und eine geringe Menge Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren