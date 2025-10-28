Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte verschaffen sich Zutritt in den Außen- und Gartenbereich eines Baumarktes

Wegberg (ots)

In der Straße Große Riet verschafften sich Unbekannte am Dienstagmorgen (28. Oktober) um kurz nach 1 Uhr gewaltsam Zutritt in den Außen- und Gartenbereich eines Baumarktes. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Möglicherweise ließen die Täter auf Grund einer Alarmauslösung von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell