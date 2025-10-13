Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen beteiligt sich an bundesweiter Präventionswoche gegen Taschendiebstahl und gibt einen Kaffee aus - Rückblick auf die Veranstaltung vom 10.10.2025

Hagen-Mitte (ots)

Am 10.10.2025 hat die Polizei Hagen allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern in der Innenstadt einen Kaffee ausgegeben und zum Thema Taschendiebstahl beraten. Bei der Aktion "Coffee with a cop" kamen die Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz zwischen 11 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz mit vielen Hagenerinnen und Hagenern ins Gespräch. Auch Ermittlerinnen und Ermittler des für Eigentumsdelikte zuständigen KK 13 sowie weitere Polizeibeamte aus unterschiedlichsten Direktionen und auch Hagens Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh standen als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem besuchte NRW Innenminister Herbert Reul die gut besuchte Veranstaltung auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt und stand für viele Fotos und Gespräche zur Verfügung. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizeiorchesters NRW. In einer Vielzahl an Beratungsgesprächen wurden die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf das kriminelle Vorgehen von Taschendieben hingewiesen und mit Verhaltenshinweisen sowie Informationsmaterial zur Prävention derartiger Straftaten ausgestattet. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell