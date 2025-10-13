Polizei Hagen

POL-HA: Personengruppe prügelt auf zwei Männer ein - wer kann Hinweise geben?

Hagen-Mitte (ots)

Unbekannte Personen prügeln in der Nacht auf Samstag (11.10.2025) vor einem Kiosk in der Innenstadt auf zwei Männer ein, die leicht verletzt wurden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die beiden Männer im Alter von 29 und 27 Jahren begaben sich um etwa 1.30 Uhr zu einem Kiosk am Graf-von-Galen-Ring. Als sie aus dem Geschäft hinaustraten, wurden die beiden von einer Gruppe unbekannter Personen angegriffen. Dabei wurden die beiden Männer mehrfach geschlagen und getreten. Sie wurden leicht verletzt. Den beiden Männern gelang es, in Richtung Berliner Platz zu flüchten. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Wer Angaben zu den beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 in Verbindung zu setzen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell