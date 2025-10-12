PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung durch Randalierer

Hagen (ots)

Ein 54-jähriger Hagener begab sich am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Kölner Straße in Hagen-Haspe, sprach die Verkäuferinnen unfreundlich an und forderte lautstark ein Brötchen. Dies wurde ihm aufgrund seines Verhaltens verwehrt, woraufhin er die Bäckerei zunächst verließ. Einige Minuten später kehrte der Hagener wieder zurück und setzte sich auf einen Stuhl des Außenbereichs der Bäckerei. Kurz darauf stand er wieder auf, stieß einen Tisch um und warf einen Stuhl gegen das Schaufenster, welches dadurch leicht beschädigt wurde. Im Anschluss begab er sich in eine angrenzende Apotheke und beschimpfte das dort anwesende Personal. Der randalierende Hagener konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige.(Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.10.2025 – 07:03

    POL-HA: Diebstahl bei Umzugsarbeiten

    Hagen (ots) - Am Samstag, 11.10.2025, gegen 17.30 Uhr, meldeten sich drei Geschädigte zwischen 15 und 49 Jahren bei der Polizei, um den Diebstahl ihrer Jacken samt Tascheninhalt anzuzeigen. Die drei Helfer eines Umzuges hatten an einem Haus in der Lützowstraße gegen 15.00 Uhr ihre Jacken neben die Hauseingangstür gelegt, während sie Möbel in eine dortige Wohnung trugen. Nachdem die Umzugsarbeiten abgeschlossen ...

  • 11.10.2025 – 11:32

    POL-HA: Brand einer Parkbank Im Busohl

    Hagen-Eilpe (ots) - Am Freitagabend, 10.10.2025, gegen 18:30 Uhr, meldeten Zeugen eine brennende Parkbank auf einem angrenzenden Feldweg in der Straße "Dünne Eichen" in Hagen-Eilpe - am dortigen Busohlbach. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden; die Holzbank wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Spaziergänger teilten der Polizei vor Ort mit, dass sie zuvor Kinder mit Cityrollern an der Parkbank ...

