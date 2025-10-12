Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung durch Randalierer

Hagen (ots)

Ein 54-jähriger Hagener begab sich am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in eine Bäckereifiliale in der Kölner Straße in Hagen-Haspe, sprach die Verkäuferinnen unfreundlich an und forderte lautstark ein Brötchen. Dies wurde ihm aufgrund seines Verhaltens verwehrt, woraufhin er die Bäckerei zunächst verließ. Einige Minuten später kehrte der Hagener wieder zurück und setzte sich auf einen Stuhl des Außenbereichs der Bäckerei. Kurz darauf stand er wieder auf, stieß einen Tisch um und warf einen Stuhl gegen das Schaufenster, welches dadurch leicht beschädigt wurde. Im Anschluss begab er sich in eine angrenzende Apotheke und beschimpfte das dort anwesende Personal. Der randalierende Hagener konnte kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige.(Kli.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell