Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl bei Umzugsarbeiten

Hagen (ots)

Am Samstag, 11.10.2025, gegen 17.30 Uhr, meldeten sich drei Geschädigte zwischen 15 und 49 Jahren bei der Polizei, um den Diebstahl ihrer Jacken samt Tascheninhalt anzuzeigen. Die drei Helfer eines Umzuges hatten an einem Haus in der Lützowstraße gegen 15.00 Uhr ihre Jacken neben die Hauseingangstür gelegt, während sie Möbel in eine dortige Wohnung trugen. Nachdem die Umzugsarbeiten abgeschlossen waren, stellten sie fest, dass ihre zuvor abgelegten Jacken samt Inhalt, unter anderem Geldbörsen mit insgesamt 120 Euro Bargeld, Schlüsselbunde und einem Paar Kopfhörer der Marke Air Pods entwendet wurden. Weiterhin wurde eine Kunststofftasche mit Kleidungsstücken entwendet. Hinweise zu einem oder mehreren Tätern liegen bisher nicht vor. Täterhinweise nimmt die Polizei in Hagen entgegen. Telefon 02331-986-2060 (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen

  • 11.10.2025 – 11:32

    POL-HA: Brand einer Parkbank Im Busohl

    Hagen-Eilpe (ots) - Am Freitagabend, 10.10.2025, gegen 18:30 Uhr, meldeten Zeugen eine brennende Parkbank auf einem angrenzenden Feldweg in der Straße "Dünne Eichen" in Hagen-Eilpe - am dortigen Busohlbach. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden; die Holzbank wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Spaziergänger teilten der Polizei vor Ort mit, dass sie zuvor Kinder mit Cityrollern an der Parkbank ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 10:35

    POL-HA: Zeugen gesucht: Diverse Werkzeuge aus Kastenwagen entwendet

    Hagen-Mitte (ots) - Zwischen 0.20 Uhr und 13.15 Uhr wurde am Donnerstag (09.10.2025) in der Körnerstraße ein Kastenwagen aufgebrochen. Der 39-jährige Halter des Peugeot fand das Fahrzeug mit einer beschädigten Heckklappentür vor, der Innenraum war durchwühlt. Diverse Werkzeuge befanden sich nicht mehr in dem Fahrzeug. Entwendet wurden eine Kettensäge, ein ...

    mehr
