Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl bei Umzugsarbeiten

Hagen (ots)

Am Samstag, 11.10.2025, gegen 17.30 Uhr, meldeten sich drei Geschädigte zwischen 15 und 49 Jahren bei der Polizei, um den Diebstahl ihrer Jacken samt Tascheninhalt anzuzeigen. Die drei Helfer eines Umzuges hatten an einem Haus in der Lützowstraße gegen 15.00 Uhr ihre Jacken neben die Hauseingangstür gelegt, während sie Möbel in eine dortige Wohnung trugen. Nachdem die Umzugsarbeiten abgeschlossen waren, stellten sie fest, dass ihre zuvor abgelegten Jacken samt Inhalt, unter anderem Geldbörsen mit insgesamt 120 Euro Bargeld, Schlüsselbunde und einem Paar Kopfhörer der Marke Air Pods entwendet wurden. Weiterhin wurde eine Kunststofftasche mit Kleidungsstücken entwendet. Hinweise zu einem oder mehreren Tätern liegen bisher nicht vor. Täterhinweise nimmt die Polizei in Hagen entgegen. Telefon 02331-986-2060 (Kli.)

