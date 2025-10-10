Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Diverse Werkzeuge aus Kastenwagen entwendet

Hagen-Mitte (ots)

Zwischen 0.20 Uhr und 13.15 Uhr wurde am Donnerstag (09.10.2025) in der Körnerstraße ein Kastenwagen aufgebrochen. Der 39-jährige Halter des Peugeot fand das Fahrzeug mit einer beschädigten Heckklappentür vor, der Innenraum war durchwühlt. Diverse Werkzeuge befanden sich nicht mehr in dem Fahrzeug. Entwendet wurden eine Kettensäge, ein Werkzeugkoffer, in dem sich unter anderem ein Akkuschrauber befand, ein Laubbläser sowie zwei Heckenscheren.

Der Hagener gab an, auf zwei verdächtige Personen aufmerksam geworden zu sein, die sich in der Nähe des Kastenwagens aufhielten, als er zu seinem Fahrzeug ging. Einer der Männer sei circa 30 Jahre alt, 180 cm groß und sehr schlank gewesen. Er habe ein schmales Gesicht ohne Bart. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

