Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Ladendiebe in Hohenlimburg vorläufig festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagnachmittag (09.10.2025) in Hohenlimburg zwei Ladendiebe vorläufig fest. Gegen 18 Uhr alarmierte der Detektiv eines Geschäftes in der Straße Auf dem Lölfert die Polizei. Er war zuvor auf die beiden 32-jährigen Männer aufmerksam geworden. Diese nahmen Ware aus verschiedenen Regalen des Supermarktes und verstauten die Gegenstände in mitgeführten Taschen. Der Detektiv sprach die beiden Diebe anschließend an und bat sie in sein Büro. Die Polizeibeamten fanden Diebesgut im Wert von über 400 Euro bei ihnen. Weil die 32-Jährigen nicht über feste Wohnsitze in Deutschland verfügten, nahmen die Beamten sie vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Gegen sie wird nun wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls ermittelt. (sen)

