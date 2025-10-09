Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Bundespolizei und Polizei Hagen - Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt geahndet und Haftbefehl vollstreckt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz ahndeten Beamte der Bundespolizei und der Polizei Hagen am gestrigen Mittwochnachmittag (08.10.2025) bis in den späten Abend hinein erneut eine Vielzahl an Betäubungsmittelverstößen am und um den Hauptbahnhof und überprüften die Personalien mehrerer Personen. Ein 20-jähriger Mann hatte mehrere Verkaufseinheiten Marihuana sowie ein Tierabwehrspray und einen Teleskopschlagstock bei sich. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Weiterhin beobachteten die Einsatzkräfte einen 57-jährigen Mann, der mit einem Heroinersatzstoff handelte. Bei ihm fanden sie über 100 Tabletten und beschlagnahmten diese. Am Abend weiteten die Polizisten ihre Kontrollen auch auf den Stadtteil Wehringhausen aus. Dabei überprüften sie die Personalien einer 36-jährigen Frau, gegen die zwei Haftbefehle vorlagen. Die in den Haftbefehlen festgelegte Geldstrafe konnte die Frau nicht begleichen, weshalb sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Für die nächsten Wochen sind bereits ähnlich gelagerte Einsätze geplant, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung unter anderem am und um den Hagener Hauptbahnhof zu verbessern. (sen)

