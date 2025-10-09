Polizei Hagen

POL-HA: E-Roller in Haspe gestohlen - Überwachungskamera zeichnet Tat auf

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (08.10.2025) rief ein 27-Jähriger gegen 23.30 Uhr die Polizei in die Preußerstraße. Hier hatte er wenige Stunden zuvor seinen E-Roller an einer Laterne abgestellt und ihn mit einem elektronischen Schloss gesichert. Um 23:30 Uhr fiel ihm auf, dass sein Roller verschwunden war. Im Rahmen erster Ermittlungen konnten die eingesetzten Beamten die Aufzeichnung einer Videokamera feststellen. Auf dieser war zu erkennen, wie zwei Personen auf einem E-Roller heranfuhren und einer abstieg. Der Täter löste das Schloss, woraufhin beide auf den E-Rollern in Richtung Tillmannstraße davonfuhren. Beide Tatverdächtigen waren männlich. Einer trug eine weiß-beige Winterjacke und einen schwarzen Pullover, dazu eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Die zweite Person war dunkel gekleidet. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

