Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Busscheibe beschädigt - Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (08.10.2025) verständigte der Fahrer der Buslinie 521 gegen 11.30 Uhr die Polizei. Der Mann gab an, um 11.30 Uhr auf der Martinstraße in Richtung Enneper Straße unterwegs gewesen zu sein, als plötzlich die Seitenscheibe seines Busses zersprang. Aus dem Augenwinkel habe er einen gelben Gegenstand sehen können. Eine Frau, die als Fahrgast in dem Bus saß, habe ihm berichtet, dass eine Person an dem Bus vorbeigelaufen war, als die Scheibe zersprang. Sie war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Der Busfahrer versicherte der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung, dass es ausgeschlossen sei, dass er gegen ein Verkehrszeichen oder einen ähnlichen Gegenstand gefahren ist. Die Hagener Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Die Nummer für Hinweise lautet: 02331 - 986 2066. Auch die Mitfahrerin des Busses, die die Person auf der Straße gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (arn)

