PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Streit mit Pfefferspray besprüht

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (08.10.2025) berichtete ein 19-Jähriger einer Streifenwagenbesatzung, dass er um 21 Uhr im Volmepark in Hagen während eines Streits von einem 22-Jährigen mit Pfefferspray besprüht wurde. Der Hagener sei ihm mit drei anderen Personen entgegengekommen, als es zu der Auseinandersetzung kam. Nachdem dem 19-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht gesprüht worden war, seien die Personen in Richtung der Hagener Innenstadt geflüchtet. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich am Einsatzort um den leicht verletzten Mann. Die Polizisten konnten den 22-Jährigen und die drei anderen unbekannten Personen nicht mehr antreffen. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde durch die Beamten gefertigt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren