Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Streit mit Pfefferspray besprüht

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (08.10.2025) berichtete ein 19-Jähriger einer Streifenwagenbesatzung, dass er um 21 Uhr im Volmepark in Hagen während eines Streits von einem 22-Jährigen mit Pfefferspray besprüht wurde. Der Hagener sei ihm mit drei anderen Personen entgegengekommen, als es zu der Auseinandersetzung kam. Nachdem dem 19-Jährigen Pfefferspray in das Gesicht gesprüht worden war, seien die Personen in Richtung der Hagener Innenstadt geflüchtet. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich am Einsatzort um den leicht verletzten Mann. Die Polizisten konnten den 22-Jährigen und die drei anderen unbekannten Personen nicht mehr antreffen. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde durch die Beamten gefertigt. (arn)

