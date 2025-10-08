Polizei Hagen

POL-HA: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Aktuelle Ermittlungen im Fall der verletzten Bürgermeisterin der Stadt Herdecke

Nachdem die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Herdecke am Dienstag (07.10.2025) in ihrem Wohnhaus lebensgefährlich verletzt vorgefunden wurde, lädt die Polizei Hagen Presse- und Medienvertreter zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen ein. Es wird über den aktuellen Ermittlungsstand berichtet.

Zeit:

Mittwoch, 08. Oktober 2025, 15.00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Hagen

Funckestraße 41, 58097 Hagen

WICHTIG: Medienvertreter werden ca. 15 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt und zum Veranstaltungsraum geführt. Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt. (arn)

