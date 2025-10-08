POL-HA: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Aktuelle Ermittlungen im Fall der verletzten Bürgermeisterin der Stadt Herdecke
Hagen (ots)
Nachdem die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Herdecke am Dienstag (07.10.2025) in ihrem Wohnhaus lebensgefährlich verletzt vorgefunden wurde, lädt die Polizei Hagen Presse- und Medienvertreter zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen ein. Es wird über den aktuellen Ermittlungsstand berichtet.
Zeit:
Mittwoch, 08. Oktober 2025, 15.00 Uhr
Ort: Polizeipräsidium Hagen
Funckestraße 41, 58097 Hagen
WICHTIG: Medienvertreter werden ca. 15 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt und zum Veranstaltungsraum geführt. Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt. (arn)
