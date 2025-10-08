PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Aktuelle Ermittlungen im Fall der verletzten Bürgermeisterin der Stadt Herdecke

Hagen (ots)

Nachdem die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Herdecke am Dienstag (07.10.2025) in ihrem Wohnhaus lebensgefährlich verletzt vorgefunden wurde, lädt die Polizei Hagen Presse- und Medienvertreter zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen ein. Es wird über den aktuellen Ermittlungsstand berichtet.

Zeit:

Mittwoch, 08. Oktober 2025, 15.00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Hagen

Funckestraße 41, 58097 Hagen

WICHTIG: Medienvertreter werden ca. 15 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt und zum Veranstaltungsraum geführt. Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

