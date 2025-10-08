PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Brand unter der Altenhagener Brücke - Selbstgebauter Unterstand fängt Feuer

Hagen (ots)

Am Mittwoch (08.10.2025) kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brandgeschehen unter der Altenhagener Brücke. Im dortigen Bereich der Straßen Am Hauptbahnhof und Wehrstraße schlugen Flammen und Rauch aus einem selbstgebauten Unterstand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verantwortliche Personen oder Verdächtige fand die Polizei im Rahmen einer Fahndung nicht auf. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

