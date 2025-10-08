POL-HA: Brand unter der Altenhagener Brücke - Selbstgebauter Unterstand fängt Feuer
Hagen (ots)
Am Mittwoch (08.10.2025) kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Brandgeschehen unter der Altenhagener Brücke. Im dortigen Bereich der Straßen Am Hauptbahnhof und Wehrstraße schlugen Flammen und Rauch aus einem selbstgebauten Unterstand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verantwortliche Personen oder Verdächtige fand die Polizei im Rahmen einer Fahndung nicht auf. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)
