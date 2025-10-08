Polizei Hagen

POL-HA: Polizei nimmt Raser nach Flucht Führerschein ab

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag (07.10.2025) fuhr eine Polizeistreife gegen 15:30 Uhr die Oeger Brücke in Richtung Oeger Straße entlang. Dort fiel ihnen ein VW auf, der abrupt abbremste und über eine durchgezogene Linie wendete. Anschließend beschleunigte das Fahrzeug am Bahnübergang auffällig stark. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Abstand vergrößerte sich bei 70 km/h trotz der erlaubten 30 km/h immer weiter. Der VW-Fahrer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens und fuhr in Richtung Mühlenbergstraße weiter. Er schnitt unübersichtliche Kurven und fuhr im Gegenverkehr. Erst, als er aufgrund anderer Autos vor ihm und des Gegenverkehrs nicht weiterfahren konnte, gelang es den Polizisten, den 60-Jährigen anzuhalten. Schnell stand fest, dass sein Kurzzeitkennzeichen vor einigen Tagen abgelaufen war. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und legten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen vor. (hir)

