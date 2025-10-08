Polizei Hagen

POL-HA: Überlaute Musik bringt Nachbarn um den Schlaf - Polizisten stellen Musikbox sicher

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 56-Jähriger brachte am Mittwoch (08.10.2025) seine Nachbarn in der Alleestraße gegen 00:20 Uhr dazu, die Polizei zu rufen. Seit mehreren Stunden beschallte er das Mehrfamilienhaus mit Musik über seine Lautsprecherbox. Auf Klopfen und Klingeln der Beamten öffnete der Mann erst einige Zeit später. Er verhielt sich unkooperativ und aggressiv. Er erklärte, dass er Musik zu jeder Tageszeit abspiele und sich durch niemanden aufhalten lasse. Ihm sei egal, wenn Nachbarn sich beschweren und nicht schlafen könnten. Daraufhin stellten die Beamten die Musikbox des 56-Jährigen sicher und legten eine Anzeige wegen Ruhestörung vor. (hir)

