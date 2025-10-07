PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Defekter Pfandautomat führt zu Handgemenge in Discounter

Hagen-Mitte (ots)

Um 9 Uhr gerieten am Montag (06.10.2025) ein Mitarbeiter eines Discounters am Friedrich-Ebert-Platz und ein Kunde aufgrund eines defekten Pfandautomaten in Streit. Der 26-jährige Mitarbeiter sortierte in der Obstwarenabteilung Lebensmittel ein, als ein 37-Jähriger auf ihn zukam. Der Markt hatte das Gerät als "geschlossen", jedoch nach Ansicht des Kunden nicht als "defekt" gekennzeichnet. Der 37-Jährige habe den Mitarbeiter aufgrund der Formulierung aufgefordert, den Automaten in Betrieb zu nehmen, damit er sein Pfand abgeben könne. Als der 26-Jährige auf den Defekt hinwies, sei er als "Wichser", "Hurensohn", "Hundesohn" und "Bastard" bezeichnet worden. Deshalb forderte der Mitarbeiter den Hagener auf, den Discounter zu verlassen. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den Männern. Der 37-Jährige wurde hierbei in Richtung Tür geschoben. Dann sei der 26-Jährige nach eigenen Angaben von dem Kunden mit der Hand am Kragen gepackt und gewürgt worden. Um sich zu wehren, habe der 26-Jährige den Kunden dann geschlagen. Beim Verlassen des Marktes habe der 37-Jährige dem Mitarbeiter mit weiterer Gewalt bedroht. Der 37-Jährige bestätigte die Schilderungen bezüglich des geschlossenen Automaten. Er sei dann jedoch beleidigt und geschlagen worden. Der Mann war leicht verletzt und wurde durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der wechselseitigen Körperverletzung fertigte eine Streifenwagenbesatzung Anzeigen gegen beide Beteiligte. (arn)

