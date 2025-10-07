PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Aggressives Verhalten führt zu Aufenthalt im Polizeigewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

In der Werdestraße randalierte Montagvormittag (06.10.2025) ein Hagener, den Polizisten in Gewahrsam nehmen mussten. Die Beamten trafen um 09.30 Uhr auf den 36-Jährigen, der sich Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau verschafft hatte. Diese gab an, dass es ihm durch sein aggressives Auftreten gelungen war. Sie verließ aus Angst ihr Zuhause, suchte eine Polizeiwache auf und bat dort um Hilfe. Einer Streifenwagenbesatzung öffnete der Mann auf mehrfaches Klingeln und Klopfen nicht. Stattdessen verließ der 36-Jährige die Wohnung über den rückwärtigen Bereich. Als er die Beamten sah, wollte er zu Fuß flüchten, konnte aber durch die Polizisten gestoppt werden. Der Mann verhielt sich den Beamten gegenüber verbal aggressiv und ließ sich auch auf mehrfache Ansprache nicht beruhigen. Er musste schließlich zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in das Polizeigewahrsam gebracht werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

