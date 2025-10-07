Polizei Hagen

POL-HA: Mit Zetteltrick in Wohnung gelangt - Goldringe gestohlen

Hagen-Emst (ots)

Am Montag (06.10.2025) schellten zwei unbekannte Männer gegen 15:30 Uhr bei einer 90-jährigen Hagenerin in der Straße An der Egge. Sie hielten der Frau einen Zettel vor, woraufhin die Seniorin sie eintreten ließ. Was auf dem Papier vermerkt war, ist nicht bekannt. Die Männer verwickelten ihr Opfer in ein Gespräch. Sie fragten nach Geld und ob die Frau ihnen ein Butterbrot schmieren könne. Als die Hagenerin dies ablehnte, verließen die Ganoven die Wohnung in unbekannte Richtung. Wenig später stellte die 90-Jährige fest, dass drei Goldringe gestohlen wurden - darunter der Ehering ihres verstorbenen Mannes. Beide Tatverdächtigen hatten schwarze Haare und trugen schwarze Anzüge. Einer war groß, der andere klein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

