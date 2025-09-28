Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen- Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots)

Am 27.09.2025 registrierte die Polizei im Bereich Pampow und Schwerin Wüstmark insgesamt fünf Diebstähle aus Kraftfahrzeugen, die vermutlich im Zusammenhang stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten bislang unbekannte Täter in der vorangegangenen Nacht von Freitag zu Samstag gezielt Fahrzeuge mit Keyless-Go-Systemen auf. Durch technische Manipulation gelang es die Fahrzeuge zu öffnen und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der so entstandene Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 700 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Pampow und Schwerin Wüstmark beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Hagenow unter der Telefonnummer 03883/6310, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertgegenstände keinesfalls in Fahrzeugen zurückzulassen. Zum Schutz vor sogenannten Keyless-Diebstählen wird empfohlen, Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern aufzubewahren sowie Fahrzeugschlüssel mittels Funkblockerhüllen oder anderen geeigneten abschirmenden Behältnissen zu sichern. Sebastian Jedro Polizeioberkommissar Polizeirevier Hagenow

