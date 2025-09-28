PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen- Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots)

Am 27.09.2025 registrierte die Polizei im Bereich Pampow und Schwerin
Wüstmark insgesamt fünf Diebstähle aus Kraftfahrzeugen, die 
vermutlich im Zusammenhang stehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten bislang unbekannte Täter in der
vorangegangenen  Nacht von Freitag zu Samstag gezielt Fahrzeuge mit 
Keyless-Go-Systemen auf. Durch technische Manipulation gelang es die 
Fahrzeuge zu öffnen und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der so 
entstandene Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 700 Euro. Die 
Polizei sicherte vor Ort Spuren. 

Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich 
Pampow und Schwerin Wüstmark beobachtet hat oder andere sachdienliche
Hinweise geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Hagenow 
unter der Telefonnummer 03883/6310, bei jeder anderen 
Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter 
www.polizei.mvnet.de zu melden. 

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Wertgegenstände keinesfalls in
Fahrzeugen zurückzulassen. Zum Schutz vor sogenannten 
Keyless-Diebstählen wird empfohlen, Fahrzeugschlüssel nicht in der 
Nähe von Türen oder Fenstern aufzubewahren sowie Fahrzeugschlüssel 
mittels Funkblockerhüllen oder anderen geeigneten abschirmenden 
Behältnissen zu sichern.  

Sebastian Jedro
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Hagenow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

