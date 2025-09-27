PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alleinunfall mit fünf Verletzten bei Rostock

Rostock (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 20:20 Uhr in der Mecklenburger 
Straße in 18184 Pastow ein Verkehrsunfall bei dem mehrere 
Fahrzeuginsassen verletzt wurden.
Hier befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die Straße aus Richtung 
Hanse-Outlet, fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen absichtlich in 
Schlangenlinien, geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich in
der Folge.
Das Fahrzeug war besetzt mit fünf Personen im Alter zwischen 16 und 
20 Jahren. Alle Insassen konnten eigenständig aus dem Fahrzeug 
aussteigen und wiesen leichte Verletzungen auf.
Mehrere Rettungswagen kamen am Unfallort zum Einsatz, versorgten die 
Verletzten und brachten diese anschließend in unterschiedliche 
Krankenhäuser nach Rostock.
Das Fahrzeug war aufgrund des Überschlags nicht mehr fahrbereit und 
wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.
Gegen den Fahrzeugführer wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen 
des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro.

Max Weiße
Polizeihauptkommissar
Polizeirevier Sanitz

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

