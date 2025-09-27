Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alleinunfall mit fünf Verletzten bei Rostock

Rostock (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 20:20 Uhr in der Mecklenburger Straße in 18184 Pastow ein Verkehrsunfall bei dem mehrere Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Hier befuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer die Straße aus Richtung Hanse-Outlet, fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen absichtlich in Schlangenlinien, geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich in der Folge. Das Fahrzeug war besetzt mit fünf Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Alle Insassen konnten eigenständig aus dem Fahrzeug aussteigen und wiesen leichte Verletzungen auf. Mehrere Rettungswagen kamen am Unfallort zum Einsatz, versorgten die Verletzten und brachten diese anschließend in unterschiedliche Krankenhäuser nach Rostock. Das Fahrzeug war aufgrund des Überschlags nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Gegen den Fahrzeugführer wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Max Weiße Polizeihauptkommissar Polizeirevier Sanitz

