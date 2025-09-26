POL-HRO: PKW kollidiert mit Gegenverkehr - Fahrer betrunken

Polizeipräsidium Rostock

Dömitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Dömitz ist ein 36-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 20:15 Uhr stieß der PKW des Mannes mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Traktors zusammen. Dabei drehte sich das Fahrzeug und kollidierte anschließend mit einem nachfolgenden Transporter. Unfallzeugen eilten dem Fahrer zu Hilfe und konnten ihn gemeinsam mit einem vierjährigen Kind von der Rücksitzbank aus dem Fahrzeug befreien. Eine anschließende Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Autofahrer einen Wert von 2,79 Promille. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Das Kind sowie die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt der B195 im Abschnitt "Leopoldsbrunnen" zeitweise voll gesperrt werden. Sowohl der PKW als auch der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat vor Ort die Unfallaufnahme durchgeführt und ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

