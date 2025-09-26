Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 74-Jähriger angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots)

Am gestrigen Abend wurde ein 74-jähriger Mann im Ziegeleipark in Wismar von drei Jugendlichen körperlich angegriffen und leicht verletzt, nachdem er einem weiteren Jugendlichen zur Hilfe gekommen war.

Gegen 18:45 Uhr beobachtete der Mann, wie eine Gruppe von drei Jugendlichen einen 15-Jährigen attackierte. Nachdem er die Gruppe aufgefordert hatte, die Handlungen zu unterlassen, wurde er unvermittelt von den Jugendlichen angegriffen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Auch der 15-Jährige musste behandelt werden.

Beide Geschädigten beschrieben die Gruppe der Tatverdächtigen als ca. 14 bis 16 Jahre alt und dunkel gekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Gesucht werden zudem Ersthelfer, die nach dem Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort waren. Diese und anderen Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

