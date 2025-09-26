PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Schaden nach Einbruch in Agrarbetrieb im Landkreis Rostock

Poppendorf /Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Poppendorf im Landkreis Rostock. Diesbezüglich begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände des Betriebes und drangen gewaltsam in dortige Gebäudeteile ein. Letztlich entwendeten die Täter Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf min. 150.000EUR.

Die Tatzeit beschränkt sich auf den Tatzeitraum zwischen 00:30 Uhr und 03:45 Uhr des heutigen Morgens.

Aufgrund des zu erwartenden Spurenaufkommens kam der Kriminaldauerdienst der Polizei im Rahmen der Tatortarbeit zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen übernimmt fortan die Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381 - 49161616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 19:10

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock

    Rostock (ots) - Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford die B103 aus Richtung A20 kommend. Im Baustellenbereich der B103 kam der Ford-Fahrer von seiner Fahrspur ab und geriet auf ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:27

    POL-HRO: Zwei Unfälle mit verletzten Kradfahrern in Wismar

    Wismar (ots) - Am gestrigen Mittwoch (24.09.25) kam es in Wismar zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Kradfahrer verletzt wurden. Gegen 15:30 Uhr ereignete sich ein Unfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad in der Zierower Landstraße. Offenbar bemerkte die 47-jährige Fahrerin eines Renault das im dortigen Kreisverkehrs fahrende Kraftrad nicht rechtzeitig und stieß mit diesem zusammen. Der 54-jährige Fahrer der ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:00

    POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Hagenow - Polizei bittet um Hinweise

    Hagenow (ots) - Am Mittwochabend soll es in Hagenow zu einem versuchten schweren Raub gekommen sein. Ein bislang unbekannter Täter habe gegen 22:30 Uhr an der Buswendeschleife am Stadtbahnhof einen 22-jährigen Mann angegriffen und mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtete ohne Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach der Tatverdächtige den Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren