Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Schaden nach Einbruch in Agrarbetrieb im Landkreis Rostock

Poppendorf /Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Poppendorf im Landkreis Rostock. Diesbezüglich begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände des Betriebes und drangen gewaltsam in dortige Gebäudeteile ein. Letztlich entwendeten die Täter Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf min. 150.000EUR.

Die Tatzeit beschränkt sich auf den Tatzeitraum zwischen 00:30 Uhr und 03:45 Uhr des heutigen Morgens.

Aufgrund des zu erwartenden Spurenaufkommens kam der Kriminaldauerdienst der Polizei im Rahmen der Tatortarbeit zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen übernimmt fortan die Kriminalpolizeiinspektion Rostock.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Rufnummer 0381 - 49161616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell