POL-MK: Kontrollen auf den A45 Umleitungsstrecken

Iserlohn (ots) - An der Sporenstraße wurde am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr ein E-Scooter gestohlen, der eigentlich mit einem Fahrradschloss an einem Briefkasten befestigt wurde. Als der Eigentümer zurückkam, hing nur noch das Schloss am Kasten. An dem von der Polizei zur Fahndung ausgeschriebenen E-Scooter hing das Versicherungskennzeichen 850RWL. Aus einem an ...

mehr