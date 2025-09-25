Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock

Rostock (ots)

Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford die B103 aus Richtung A20 kommend. Im Baustellenbereich der B103 kam der Ford-Fahrer von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit drei entgegenkommenden Personenkraftwagen, einem LKW, der Schutzplanke sowie einer Baustellenbake. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Durch den Unfall wurde der Fahrer und die Beifahrerin des unfallverursachenden PKW leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Als Unfallursache wird der Anfangsverdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs angenommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde vorläufig sichergestellt. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der B103. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Dezernat 1/Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

