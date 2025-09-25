PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock

Rostock (ots)

Am Donnerstag, den 25.09.2025, ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein 
Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B103 in Rostock.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 79-jähriger deutscher 
Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford die B103 aus Richtung A20 kommend.
Im Baustellenbereich der B103 kam der Ford-Fahrer von seiner Fahrspur
ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit drei 
entgegenkommenden Personenkraftwagen, einem LKW, der Schutzplanke 
sowie einer Baustellenbake. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 
20.000 Euro.

Durch den Unfall wurde der Fahrer und die Beifahrerin des 
unfallverursachenden PKW leicht verletzt.

Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt und konnten nach 
der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen. Der PKW des 
Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt 
werden.

Als Unfallursache wird der Anfangsverdacht der Gefährdung des 
Straßenverkehrs angenommen. Der Führerschein des Fahrzeugführers 
wurde vorläufig sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen. 

Durch die Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen
auf der B103.


Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Dezernat 1/Einsatzleitstelle
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

