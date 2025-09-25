Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dank GPS-Tracker: Polizei stellt Fahrraddieb auf frischer Tat

Schwerin (ots)

Nur rund eine halbe Stunde verging am Mittwochnachmittag zwischen dem Bekanntwerden eines Fahrraddiebstahls und der Feststellung des Tatverdächtigen.

Ein 49-jähriger Mann wandte sich an Polizeibeamte auf dem Marienplatz in Schwerin und meldete den Diebstahl seines Fahrrades aus dem Klöresgang. Den eigentlichen Diebstahl hatte er nicht beobachtet, den Verlust jedoch nach seinen Erledigungen festgestellt.

Mithilfe eines im Rad verbauten GPS-Trackers konnte das Fahrrad sogleich An der Crivitzer Chaussee geortet werden. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes stellten die eingesetzten Beamten einen 41-jährigen Tatverdächtigen mit dem auffälligen Fahrrad.

Das Rad wurde dem rechtmäßigen Eigentümer anschließend wieder übergeben. Gegen den deutschen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

