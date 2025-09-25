Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer

Rostock (ots)

Am 24.09.2025 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der L 191 zwischen Petschow und Bandelstorf. Ein entgegenkommender PKW Hyundai hatte eine Kollision mit einem Reh als genau in dem Moment der Fahrer einer Jawa auf gleicher Höhe war. Das Reh wurde nach der Kollision auf die Gegenspur geschleudert und traf den Kradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall vom Krad gerissen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 41-jährige Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die 33-jährige PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Fahrzeugverkehr war auf der Landesstraße bis ca. 21:00 Uhr beeinträchtigt. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

