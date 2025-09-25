PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit getötetem Motorradfahrer

Rostock (ots)

Am 24.09.2025 kam es gegen 18:30  Uhr zu einem folgenschweren 
Verkehrsunfall auf der L 191 zwischen Petschow und Bandelstorf. 

Ein entgegenkommender PKW Hyundai hatte eine Kollision mit einem Reh 
als genau in dem Moment der Fahrer einer Jawa auf gleicher Höhe war.

Das Reh wurde nach der Kollision auf die Gegenspur geschleudert und 
traf den Kradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall vom Krad 
gerissen und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 41-jährige Kradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.  Die 
33-jährige PKW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Fahrzeugverkehr war auf
der Landesstraße bis ca. 21:00 Uhr beeinträchtigt. Der Sachschaden 
wird auf 3.000 EUR geschätzt.
 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

