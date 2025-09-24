Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35-Jähriger nach Raubstraftat in Haft

Rostock (ots)

Gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Rostock ist am 24.09.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Rostock erlassen worden. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit einer 40-jährigen Tatverdächtigen, in der Nacht zu Mittwoch gegen 02:40 Uhr einen Raub begannen zu haben.

Die beiden Deutschen sollen sich Zugang zu einer Wohnung in der Malchiner Straße verschafft haben und die dortigen Bewohner (69 und 64 Jahre alt) überfallen und beraubt haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolgreich. Polizeikräfte konnten die Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe mitsamt des Diebesguts festnehmen. Bei der Festnahme kam es zu einem Widerstand, ein Polizeibeamter wurde durch den 35-Jährigen leicht verletzt. Auch die beiden Geschädigten des Überfalls erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden.

