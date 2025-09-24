PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 35-Jähriger nach Raubstraftat in Haft

Rostock (ots)

Gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Rostock ist am 24.09.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Rostock erlassen worden. Der Mann steht im Verdacht, gemeinsam mit einer 40-jährigen Tatverdächtigen, in der Nacht zu Mittwoch gegen 02:40 Uhr einen Raub begannen zu haben.

Die beiden Deutschen sollen sich Zugang zu einer Wohnung in der Malchiner Straße verschafft haben und die dortigen Bewohner (69 und 64 Jahre alt) überfallen und beraubt haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolgreich. Polizeikräfte konnten die Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe mitsamt des Diebesguts festnehmen. Bei der Festnahme kam es zu einem Widerstand, ein Polizeibeamter wurde durch den 35-Jährigen leicht verletzt. Auch die beiden Geschädigten des Überfalls erlitten leichte Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:41

    POL-HRO: Mann beim Diebstahl von 20 Flaschen Champagner gestellt

    Parchim (ots) - Ein 38-jähriger Mann hat am späten Dienstagnachmittag versucht, aus einem Supermarkt in Parchim 20 Flaschen Champagner zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorgang und verständigte die Polizei. Über die Videokameras des Marktes sah der Ladendetektiv, wie der Täter gegen 17:15 Uhr mehrere hochpreisige Champagnerflaschen in seinem Rucksack verstaute. Beim anschließenden Versuch, das Geschäft im ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:58

    POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckereifahrzeug

    Rostock (ots) - Nach dem Diebstahl einer Geldkassette aus einem Bäckereifahrzeug ermittelt jetzt die Rostocker Kriminalpolizei. Der Vorfall ereignete sich heute Morgen gegen 06:45 Uhr im Stadtteil Lütten Klein. Das verschlossene Lieferfahrzeug stand vor dem Einkaufscenter in der Rigaer Straße. Als der Fahrer aus dem Warnowpark kam, sah er zwei Personen von seinem Lieferfahrzeug in Richtung St.-Petersburger Straße ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:26

    POL-HRO: Polizei fahndet nach dreisten Wohnungseinbrechern

    Stralendorf (ots) - Trotz der Anwesenheit des Hauseigentümers sind unbekannte Täter am Dienstagmittag in Stralendorf in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben dort Schmuck gestohlen. Gegen 11:30 Uhr schlichen sich in der Schweriner Straße offenbar zwei Männer durch die angelehnte Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus und entwendeten aus einem Zimmer Schmuck. Der Eigentümer verrichtete währenddessen Arbeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren