Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet nach dreisten Wohnungseinbrechern

Stralendorf (ots)

Trotz der Anwesenheit des Hauseigentümers sind unbekannte Täter am Dienstagmittag in Stralendorf in ein Einfamilienhaus eingedrungen und haben dort Schmuck gestohlen. Gegen 11:30 Uhr schlichen sich in der Schweriner Straße offenbar zwei Männer durch die angelehnte Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus und entwendeten aus einem Zimmer Schmuck. Der Eigentümer verrichtete währenddessen Arbeiten auf seinem Grundstück und bemerkte erst später einen unbekannten Mann, der vor seiner Haustür stand. In gebrochenem Deutsch gab dieser an, Schrott vom Geschädigten kaufen zu wollen. Der Senior lehnte das Geschäft ab und begleitete den Unbekannten von seinem Grundstück. Dabei fiel ihm außerhalb seines Grundstücks ein weiterer Mann auf, mit dem der vermeintliche Schrottankäufer anschließend in einem grünen Kleinwagen mit HH-Kennzeichen davonfuhr.

Die am Abend informierte Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die Täter wurden als breit gebaut und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Sie trugen dunkle Arbeitskleidung und teilweise ein Basecap.

Angesichts der dreisten Vorgehensweise der Diebe rät die Polizei, Häuser auch dann zu verschließen, wenn man bei Tätigkeiten im Freien Türen und Fenster nicht ständig im Blick hat.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel.: 03883 6310) sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. Der Stehlschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

