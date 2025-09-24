PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 4.000 Euro Sachschaden - Polizei Sanitz stellt Graffiti-Sprayer in Dummerstorf

Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Polizeibeamten aus Sanitz ist es Dank eines aufmerksamen Zeugenhinweises gelungen, einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu stellen. Gegen 00:50 Uhr bemerkte der Hinweisgeber, wie augenscheinlich zwei Personen eine Lagerhalle im Bereich des örtlichen Schmiedewegs besprühten. Aufgefallen waren die zunächst unbekannten Sprayer durch den Lichtschein ihrer Taschenlampen. Trotz des Fluchtversuchs konnten die sofort eingesetzten Beamten zumindest einen der beiden Tatverdächtigen im Nahbereich festsetzen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 20-jährigen Deutschen wurden mehrere mögliche Beweismittel, wie Spraydosen und Handschuhe, beschlagnahmt. Vor Ort wurden zudem weitere Spuren gesichert. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung mit mindestens 4.000 Euro beziffert. Das wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitete Ermittlungsverfahren obliegt im Weiteren der Kriminalpolizei Sanitz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

