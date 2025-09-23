Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl aus zwei landwirtschaftlichen Betrieben

Vielank/Greven (ots)

Aus zwei landwirtschaftlichen Betrieben in Greven und Vielank haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Woche hochwertige Werkzeuge sowie ein elektronisches Bedienelement entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter von Freitag zu Montag in Neu Jabel bei Vielank einen Werkstattcontainer gewaltsam geöffnet und daraus neben Hochdruckreiniger, Motorsensen und Motorsägen auch diverse Akku-Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Winkelschleifer und Schlagschrauber gestohlen haben. Der Stehlschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt, wobei die Diebe auch Schrauben, Muttern und Bolzen mitgenommen haben.

Bereits einige Tage zuvor sind unbekannte Täter unberechtigt in einen verschlossenen Traktor auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Greven bei Boizenburg eingedrungen. Aus dem unter einem Schleppdach abgestellten Traktor des Herstellers "Massey Ferguson" sei durch die Täter ein elektronisches Bedienelement für Anhängertechnik demontiert worden. Hier entstand ein Schaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

In beiden Fällen sicherte die Polizei am Tatort Spuren und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

