Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in WG-Zimmer

Erkelenz-Venrath (ots)

Zwischen dem 27. Januar (Montag) und dem 10. Februar (Montag) brachen unbekannte Täter in der Straße In Venrath die Wohnungstür eines WG-Zimmers in einem Mehrfamilienhaus auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

