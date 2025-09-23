PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock


Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl eines Geldwechselautomaten in Hohe Düne - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen, nachdem am Morgen des 22.09.2025 Mitarbeiter einer Hotelanlage in Rostock Hohe Düne, den Diebstahl eines Geldwechselautomaten bemerkten und die Polizei informierten.

Nach jetzigem Erkenntnisstand verschaffte sich eine bislang unbekannte Person in der Nacht vom 21.09.2025 auf den 22.09.2025 gewaltsam Zutritt zum Spielclub der Hotelanlage, in der Staße Am Yachthafen. Anschließend entwendete die Person mittels Gewalt einen ca. 50 kg schweren Automaten, der zum Umtausch von Bargeld in Jetons genutzt wird. Im Anschluss entfernte sich die Person unerkannt vom Tatort.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock kam zum Einsatz und sicherte Spuren sowie Videomaterial, welche nun ausgewertet werden müssen. Angaben zum Sach- und Stehlschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am 22.09.2025 zwischen 01:30 Uhr und 03:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in und im Umkreis der Hotelanlage gemacht haben, sich zu melden. Besonders relevant sind Hinweise zu Personen, die schwere Gegenstände transportierten oder als Auffällig wahrgenommen wurden.

Hinweise können beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916 1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell



