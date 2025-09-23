PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 37-Jähriger aus Schwerin

Schwerin (ots)

Seit dem 20.09.2025 wird eine 37-jährige geistig beeinträchtigte Person aus Schwerin vermisst. Zuletzt habe sich die Vermisste im Schweriner Stadtteil Dreesch aufgehalten. Aufgrund ihrer Beeinträchtigung besteht für die Gesuchte ein erhöhter Grad an Eigengefährdung. Die bisherigen Maßnahmen der Polizei führten nicht zum Antreffen der 37-Jährigen.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fcld.ly/2025-09-23_schwerin_vermisst

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - schlanke Statur
   - lange blonde Haare
   - ist Brillenträgerin
   - trägt vermutlich eine Jogginghose und eine karierte Bluse

Personen, die die Gesuchte seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise sogar Angaben zu dem Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224 zu melden. Ebenso ist dies beim Polizeinotruf unter 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

