POL Schwaben Nord: 0962 - Beamte beenden Alkoholfahrt mit Folgen

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (24.05.2025) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter wurde dabei verletzt. Gegen 12.30 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Opel in der Neuburger Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Als er in ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er einen 52-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser war offenbar in falscher Richtung auf dem Geh- und Radweg ...

