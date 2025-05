POL Schwaben Nord: 0961 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (24.05.2025) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter wurde dabei verletzt. Gegen 12.30 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem Opel in der Neuburger Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Als er in ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er einen 52-jährigen E-Bike-Fahrer. Dieser war offenbar in falscher Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Der 52-Jährige machte eine Vollbremsung und konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel verhindern. Jedoch überschlug sich der 52-Jährige und stürzte. Dabei wurde der Mann an der Hand und am Fuß verletzt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

