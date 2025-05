POL Schwaben Nord: 0960 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (23.05.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe an der Haltestelle "Alpenhof" in der Donauwörther Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle ...

