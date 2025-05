POL Schwaben Nord: 0959 - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen und Nachrichten

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg - Am Freitag (23.05.2025) kam es zu mehreren betrügerischen Anrufen. Hierbei nutzen die Betrüger unterschiedliche Maschen. In einem Fall rief ein bislang unbekannter Täter bei einer Frau an und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter Vortäuschen falscher Tatsachen forderte er von der Frau Geld. Diese erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. In einem anderen Fall erhielt ein 77-Jähriger eine SMS mit dem Text "Hallo Papa, das ist jetzt meine neue Nummer". Anschließend gaben die Betrüger sich als Sohn des Mannes aus und forderten die Überweisung von Geld. Der 77-Jährige erkannte den Betrug zu spät und überwies einen Geldbetrag. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges und warnt mit der Präventionskampagne #NMMO - Nicht mit meiner Oma - Nicht mit meinem Opa vor derartigen Betrügereien. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger noch besser vor Telefonbetrügern schützen und hat folgende Tipps: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Klicken Sie auf keine Links von unbekannten Handynummern. - Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Suchen Sie die jeweilige Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/nmmo

