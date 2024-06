Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

22.06.2024, 08:35 Uhr

Am Samstag ereignete sich, gegen 08:30 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einer 80-jährigen Fahrradfahrerin und einer 57-jährigen PKW-Fahrerin. Die Autofahrerin befuhr die Paul-Egell-Straße in Richtung Rulandstraße, die Fahrradfahrerin in gleicher Fahrtrichtung den rechten Fahrradweg. Als die PKW-Fahrerin nach rechts auf einen Parkplatz abbog kam es zur Kollision, wodurch die Fahrradfahrerin zu Boden stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen am Bein. Am unfallbeteiligten PKW entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell